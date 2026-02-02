Addio a Maria Rita Parsi la psicologa amata dalla TV sempre dalla parte dei bambini

È morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa nota per il suo lavoro con i bambini. Aveva 78 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della tutela dell’infanzia e tra chi la seguiva in tv. Con il suo modo diretto e la passione per i più piccoli, ha aiutato molte famiglie e bambini a superare momenti difficili. Ora, amici e colleghi ricordano con affetto la sua figura, che ha sempre messo al centro il benessere dei più giovani.

Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Maria Rita Parsi, figura di riferimento nella tutela dell'infanzia. Nata nella capitale il 5 agosto 1947, la psicologa e psicoterapeuta ha costruito un'intera carriera sulla difesa dei diritti dei più piccoli, diventando un nome familiare sia negli ambienti specializzati che sui teleschermi italiani. Per oltre cinquant'anni Parsi ha lavorato instancabilmente su più fronti: dagli studi clinici agli interventi nelle istituzioni, dalla ricerca scientifica alla divulgazione televisiva. Ha sempre messo al centro i bambini, considerandoli non come adulti in miniatura da plasmare, ma come persone con esigenze specifiche e un valore proprio.

