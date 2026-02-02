Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta conosciuta anche per le sue apparizioni in TV, è morta oggi all’età di 78 anni. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto dopo averla vista spesso in talk show di Rai, dove affrontava temi sociali e di attualità. Parsi aveva scelto di non avere figli, ma i motivi di questa decisione sono rimasti in parte nascosti, lasciando molti a chiedersi cosa ci fosse dietro quella scelta.

Personaggi Tv, oggi 2 febbraio 2026, all’età di 78 anni, è morta Maria Rita Parsi. Psicologa e psicoterapeuta, negli ultimi anni era diventata un volto noto in televisione grazie alle frequenti partecipazioni ai talk Rai dedicati a temi sociali e di attualità. La notizia della scomparsa è stata diffusa nelle prime ore della mattinata e ha suscitato commozione anche negli ambienti televisivi. Pochi giorni fa aveva preso parte a una delle sue più recenti apparizioni pubbliche. Cause della morte di Maria Rita Parsi: cosa si sa. Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maria Rita Parsi, perché non ha avuto figli: il motivo lascia tutti senza parole

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi torna a parlare in tv e le sue parole colpiscono ancora.

Le calamite sul frigorifero sono più di semplici decorazioni: custodiscono ricordi, viaggi e emozioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).

Com’è morta Maria Rita Parsi, chi è: marito e perché non ha voluto figli/ Spesso ospite a La volta buonaCom'è morta Maria Rita Parsi, chi è: marito e perché non ha voluto figli: Vita non è un dono, spesso ospite a La volta buona e Storie Italiane ... ilsussidiario.net

Strage Crans Montana, Maria Rita Parsi: Ecco perché i ragazzi hanno filmato. L'ultima intervista della psicoterapeuta ad AffaritalianiCrans Montana tra dolore, polemiche ed una domanda sospesa: perché filmare invece di fuggire? Per andare oltre le accuse e i facili commenti, Affaritaliani ha parlato con la psicoterapeuta Maria Rita ... affaritaliani.it

Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/e-morta-psicoterapeuta-maria-rita-parsi-voce-diritti-bambini-AIktGKCB #MariaRitaParsi #lutto #psicologia #IlSole24Ore facebook

Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com