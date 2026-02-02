Maresca sui calendari | C’è poco da schierarsi O di adatti o non fai l’allenatore o il calciatore

Dopo aver ricevuto la Panchina d’Oro speciale 2025, Enzo Maresca si è soffermato sul discorso dei calendari pieni. L’allenatore del Chelsea, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club, ha detto che non c’è molto da schierarsi. O si è adatti o si rischia di non essere più né calciatore né allenatore. Maresca ha commentato anche le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, senza entrare troppo nel dettaglio. Ha preferito sottolineare che il problema dei troppi impegni si affronta adattandosi,

La Panchina d’Oro speciale è andata a Enzo Maresca, nel 2025 allenatore del Chelsea con cui ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club Dopo la consegna del premio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul tema sollevato dall’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dei calendari sovraffollati di partite. “Credo che hai poco da schierarti. O di adatti o non fai l’allenatore o il calciatore. Qualche settimana fa era uscito anche uno studio della Fifa che dicevano che le squadre con più infortuni erano il Psg e il Chelsea, guarda caso quelle che avevano giocato la finale del Mondiale per Club” L'articolo Maresca sui calendari: “C’è poco da schierarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maresca sui calendari: “C’è poco da schierarsi. O di adatti o non fai l’allenatore o il calciatore” Approfondimenti su Enzo Maresca Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, interrompendo il suo incarico alla guida dei Red Devils. Guardiola: «Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile come Maresca, so che vi siete stufati di me» Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea, una notizia che segna un cambiamento importante per il club londinese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Enzo Maresca Argomenti discussi: Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere; Juventus-Napoli: Open Var conferma l’errore del rigore su Hojlund e smaschera il colpevole. Rosso a Skorupski: sbaglia Maresca. #Maresca sui calendari: “C’è poco da schierarsi. O di adatti o non fai l’allenatore o il calciatore” L'ex allenatore del Chelsea premiato con la Panchina d'Oro speciale non si schiera con Conte contro i calendari sovraffollati https://www.ilnapolista.it/2026/02/mare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.