Manchester United esonerato Amorim Da Zidane a Maresca | chi sarà il nuovo allenatore

Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, interrompendo il suo incarico alla guida dei Red Devils. Dopo il pareggio contro il Leeds, la squadra si trova al sesto posto in Premier League, a due punti dal quarto in classifica. Ora si apre una fase di ricerca per il successore, con nomi come Zidane e Maresca tra i possibili candidati. La scelta dell’allenatore sarà determinante per il futuro del club.

(Adnkronos) – Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese è stato esonerato dalla panchina dei Red Devils dopo il pareggio per 1-1 rimediato in trasferta contro il Leeds, che è valso il sesto posto in Premier League a -2 dal Liverpool quarto in classifica. "Ruben Amorim ha lasciato il suo .

