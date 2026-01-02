Guardiola | Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile come Maresca so che vi siete stufati di me

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea, una notizia che segna un cambiamento importante per il club londinese. I Blues affronteranno domenica il Manchester City in campionato, in una partita che assume ulteriore significato in questo momento di transizione. Guardiola ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza di Maresca nel suo ruolo e riconoscendo il valore dell’allenatore.

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea; i Blues domenica affronteranno il Manchester City in campionato. E proprio dell’allontanamento di Maresca dal club (e un possibile erede ai Citizens l’anno prossimo) ha parlato Pep Guardiola, che però ha un contratto fino all’estate 2027. Le parole di Guardiola. « Ho un contratto, l’ho detto milioni di volte. So che voi della stampa vi siete stufati di me, sono da dieci anni qui al City. Sono abbastanza sicuro che volete che me ne vada. Un giorno me ne andrò, ve lo prometto. Ma ho un contratto ora, sono felice, voglio lottare con la mia squadra. Il club mi rispetta, mi sostengono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

