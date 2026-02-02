Maratona Savino Il successo arriva al tie break

La Fenera Chieri ’76 conquista la vittoria in rimonta contro Reale Mutua Chieri ‘76. Dopo aver perso il primo set, le ragazze di coach Spirito riescono a ribaltare la situazione, portando la partita al tie break e portando a casa il successo. La sfida è stata tutta in salita, ma alla fine la determinazione ha prevalso.

REALE MUTUA CHIERI '76 2 SAVINO DEL BENE 3 FENERA CHIERI '76: Antunovic, Degradi 3, Kunzler 10, Spirito (L1), Ferrarini, Bonafede (L2) ne., Alberti ne., Van Aalen 1, Nervini 24, Bah 4, Németh 24, Cekulaev 10, Dambrink, Gray 5. All.: Negro. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi (L2) ne., Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 5, Ribechi 1, Bosetti 6, Ognjenovic 3, Mancini ne., Graziani ne., Nwakalor 10, Antropova 30, Weitzel 13. All.: Gaspari. Arbitri: Cerra – Rossi Parziali: 27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15 Una partita equilibrata e bellissima, come la semifinale di Coppa Italia.

