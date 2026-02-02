Mara Venier il marito Nicola Carraro compie gli anni | la dedica e la festa

Mara Venier ha festeggiato il compleanno del marito Nicola Carraro sui social. Con un semplice messaggio, “Buon compleanno amore mio”, ha mostrato affetto per il marito, che ieri ha compiuto 84 anni. La coppia ha condiviso questa occasione con una dedica speciale, senza grandi festeggiamenti pubblici.

(Adnkronos) – "Buon compleanno amore mio". Con queste parole Mara Venier ha celebrato sui social il compleanno del marito, Nicola Carraro che ieri, domenica 1 febbraio, ha compiuto 84 anni. Per l'occasione, la conduttrice di 'Domenica In' ha organizzato una festa a sorpresa con gli amici e i colleghi che nell'ultimo anno sono stati vicino alla coppia. Per Nicola Carraro si è trattato di un compleanno particolarmente significativo, al termine di un periodo segnato da alcuni problemi di salute. Negli scorsi mesi, il produttore si era mostrato in carrozzina sui social, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mara Venier ha dedicato parole molto sentite a Nicola Carraro, che ha appena compiuto 84 anni.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è finito in ospedale dopo aver assunto un farmaco contro l'obesità.

