Mara Venier festeggia Nicola Carraro | 84 anni e una dedica che commuove il web

Mara Venier ha dedicato parole molto sentite a Nicola Carraro, che ha appena compiuto 84 anni. Dopo aver passato un periodo di paura, il produttore cinematografico ha ricevuto un messaggio di affetto dalla conduttrice, che ha commosso i fan. La festa di compleanno si è trasformata in un momento di vicinanza e calore, con tanti che hanno espresso il loro affetto sui social.

Il compleanno del produttore cinematografico Nicola Carraro dopo la grande paura: il messaggio di Mara Venier e l'abbraccio dei fan. Questa domenica di febbraio non è una giornata come le altre per la signora della televisione italiana. Nonostante i riflettori di Domenica In si siano appena spenti, il cuore di Mara Venier resta interamente rivolto al marito Nicola Carraro, che oggi festeggia il traguardo degli ottantaquattro anni. Attraverso un post carico di emozione, la conduttrice ha condiviso uno scatto che li ritrae complici e sorridenti, accompagnato da poche ma potentissime parole che testimoniano un legame indissolubile. Mara Venier dopo la paura festeggia il marito Nicola Carraro. Auguri amore mio. La diretta di Domenica in non basta a rendere, questa, una giornata normale: è il compleanno di Nicola Carraro e fin dalle prime ore del mattino Mara Venier ha condiviso un pensiero per il marito. Mara Venier ha scelto i social per una dolce dedica d'amore al marito Nicola Carraro, per lui oggi 83 anni. Una domenica speciale per Mara Venier, coincisa con il 84° compleanno del marito Nicola Carraro. Prima della diretta di Domenica In, la conduttrice ha condiviso una foto che li ritrae sorridenti insieme, accompagnata da una dedica semplice e sentita.

