Paura per Nicola Carraro marito di Mara Venier farmaco contro l' obesità gli ha causato una pancreatite acuta

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è finito in ospedale dopo aver assunto un farmaco contro l'obesità. L'uomo ha sviluppato una pancreatite acuta, un problema serio che ha richiesto cure d'urgenza. Gli esperti spiegano che questi medicinali possono portare a complicazioni, ma anche offrire benefici se usati correttamente. Prima di iniziare una terapia di questo tipo, è fondamentale fare controlli approfonditi e consultare sempre un medico.

Prima la cura con farmaci anti-obesità, poi l’aggravamento delle condizioni di salute, a causa di una pancreatite acuta, e infine un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. A raccontare l’accaduto è stato Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito della conduttrice Mara Venier. Dalle pagine del settimanale Chi, Carraro ha rivissuto lo spavento e il calvario durato tre settimane, in seguito a un trattamento per perdere peso. La sua storia a riacceso il dibattito sui benefici, ma anche le controindicazioni nel ricorso a cure dimagranti tramite medicinali nati per le terapie anti-diabete, ma sempre più diffusi per perdere peso, anche tra molte star di Hollywood. 🔗 Leggi su Virgilio.it

