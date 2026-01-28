La guerra per l’ultima poltrona dei Giochi | Manuela Di Centa eletta presidente di Valtellina 2028 l’unico voto contrario è di Malagò
Venerdì 6 febbraio, mentre si svolgeva la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026, si faceva già il nome di Valtellina 2028. La corsa per aggiudicarsi la gestione dei Giochi giovanili si è infiammata: Manuela Di Centa è stata eletta presidente, con il voto contrario di Malagò. La decisione ha scatenato reazioni e qualche sorpresa tra gli addetti ai lavori.
Venerdì 6 febbraio, la grande cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Ma da quelle parti si sono già portati avanti per prolungare il carrozzone olimpico di altri due anni con Valtellina 2028, i Giochi giovanili che pure si terranno in Italia. E adesso hanno anche un presidente: l’ex olimpionica Manuela Di Centa, con buona pace di Malagò. Gli Youth Olympics sono una manifestazione riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che il Comitato olimpico internazionale ( CIO ) organizza da circa una decina d’anni sulla falsariga delle Olimpiadi dei grandi. Partecipano quasi tutti i Paesi, con oltre un migliaio di atleti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
