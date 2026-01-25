Tensione e scontri sulla A1 tra ultras di Lazio e Napoli La polizia sequestra coltelli e mazze chiodate

Nella notte tra sabato e domenica, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati tafferugli tra ultras di Lazio e Napoli. La polizia, intervenuta tempestivamente, ha sequestrato coltelli e mazze chiodate per prevenire ulteriori violenze. L'episodio ha causato disagi alla viabilità e richiede attenzione per garantire la sicurezza pubblica.

Momenti di tensione alle prime ore di oggi, domenica 25 gennaio, lungo l'autostrada A1. Si sono verificati scontri tra ultras della Lazio e del Napoli nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. L'allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di decine di persone, con il volto coperto.🔗 Leggi su Romatoday.it

