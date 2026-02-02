È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi

È morta Maria Rita Parsi, conosciuta psicologa e psicoterapeuta italiana. La sua scomparsa è stata annunciata questa mattina. La dottoressa Parsi era considerata una figura di riferimento nel settore della tutela dell’infanzia, sia in Italia che all’estero. Aveva 75 anni.

È morta Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta, figura di riferimento in Italia e all’estero nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e in passato membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, nel corso della sua carriera Parsi ha pubblicato più di 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo, diventando un volto noto per le sue frequenti apparizioni televisive. Nel 1992 creò l’odierna F ondazione Movimento Bambino Onlus. Nata a Roma il 5 agosto 1947, nel 1992 fondò l’Associazione Onlus “Movimento per, con e dei bambini”, che dal 2005 è diventata la Fondazione Movimento Bambino Onlus. 🔗 Leggi su Lettera43.it

