Mandiamo Ghali alle Olimpiadi | siamo bolliti

La decisione di portare Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali sta facendo discutere. Molti la giudicano insensata, altri pensano che ci siano motivi politici dietro questa scelta. La polemica si accende tra chi vede il rapper come un simbolo troppo distante dal mondo dello sport e chi invece la difende come un modo per attirare l’attenzione. Intanto, la gente si chiede se davvero questa rappresenta l’Italia che si presenta ai giochi.

La scelta del rapper per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali è senza senso. O forse ce l’ha ma è soltanto politico. Perché le canzoni e il suo genere musicale non sono il meglio che abbiamo. Ma a qualcuno piace il fatto che sia musulmano. La sindrome della rana bollita è una metafora, di Noam Chomsky che spiega l’adattamento al disastro quando questo è basato su cambiamenti che arrivano in modo lento e graduale. Se una rana viene immersa in acqua bollente, salta via, ma se viene messa in acqua fredda riscaldata, poi, lentamente, si abitua fino a morire, incapace di percepire il pericolo e reagire. 🔗 Leggi su Laverita.info

#Milano-Cortina 2026 || La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso una serie di polemiche.

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

