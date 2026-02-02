A Follonica molte botteghe d’arte e tradizione restano fuori dall’elenco ufficiale. Il Comune ha creato l’Albo delle Botteghe Storiche, ma l’elenco pubblicato a febbraio include solo sedici attività, lasciando molte altre realtà storiche di lato. Le botteghe più antiche, che da decenni contribuiscono alla vita del centro, non sono state ancora riconosciute ufficialmente, creando malumore tra i commercianti.

A Follonica, il Comune ha ufficialmente istituito l’Albo delle Botteghe Storiche, ma l’elenco pubblicato a febbraio 2026 include solo sedici tra le attività commerciali più longeve della città, lasciando fuori numerose realtà che hanno plasmato l’identità economica e sociale del territorio. Il riconoscimento, voluto per valorizzare il patrimonio artigianale e imprenditoriale locale, è stato concesso a 17 esercizi, ma l’elenco risulta largamente incompleto, con nomi di grande rilevanza storica assenti. Tra i principali esclusi: la gioielleria Bracci, fondata nel 1926 e celebrata per il centenario nel 2026; la pescheria da Pallino, attiva dal 1930; il negozio Migliorini, in funzione dal 1964; la pizzeria Ardiccioni, nata nel 1959; la famiglia Parrini, con albergo e stabilimento balneare aperti dagli anni Sessanta; l’hotel e i bagni Ausonia, gestiti dalla famiglia Pierini dal 1948; e la drogheria Massai, che opera da oltre un secolo, risalendo alla fine dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mancanza di riconoscimento: numerose botteghe d’arte e tradizione non figurano nell’elenco ufficiale

Approfondimenti su Follonica Botteghe

Il Padule di Fucecchio è stato ufficialmente inserito nell'elenco Ramsar, riconoscimento che ne attesta l'importanza internazionale come sito umido di rilevanza globale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Follonica Botteghe

Argomenti discussi: Salute, esperti a confronto su burden, gestione clinica e terapie delle bronchiectasie; Riforma professioni sanitarie, Nursing Up: nuove lauree senza fondi; Gli italiani dedicano sempre più tempo alle attività di caregiving; Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Quando e dove arriverà convocazione [LO SPECIALE].

È inutile portare rancori Natalie Portman ha nuovamente messo in discussione il funzionamento dei premi più importanti dell'industria cinematografica e ha posto i riflettori sulla storica mancanza di riconoscimento dei film diretti da donne. In questo conte - facebook.com facebook