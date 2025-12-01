Autovelox nell' elenco ufficiale Mondragone non c' è Senza dati multe annullate?

“Da qualche giorno sono scaduti i termini per l’invio dei dati sui dispositivi e i sistemi di rilevamento della velocità da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Tramite la piattaforma telematica predisposta dal Ministero dei Trasporti - MIT. 🔗 Leggi su Casertanews.it