Autovelox nell' elenco ufficiale Mondragone non c' è Senza dati multe annullate?

Casertanews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da qualche giorno sono scaduti i termini per l’invio dei dati sui dispositivi e i sistemi di rilevamento della velocità da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Tramite la piattaforma telematica predisposta dal Ministero dei Trasporti - MIT. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

autovelox nell elenco ufficialeEcco l’elenco ufficiali dei dispositivi e autovelox in Italia - Consulta la lista dei dispositivi legittimi, tutor e sistemi di controllo velocità autorizzati dal Ministero delle ... Riporta novella2000.it

autovelox nell elenco ufficialePubblicato l’elenco degli autovelox regolari. Per gli altri le multe non valgono. Ecco quelli in provincia di Roma e Latina - Pubblicato l'elenco degli autovelox regolari. ilcaffe.tv scrive

autovelox nell elenco ufficialeAutovelox, online l’elenco di quelli validi: cosa succede se si viene multati con un dispositivo non censito - Dal 28 novembre è disponibile online l’elenco ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Nell Elenco Ufficiale