manca pochissimo al via delle olimpiadi invernali di milano cortina ecco le star che parteciperanno alla cerimonia di apertura il 6 febbraio

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte. Tra pochi giorni, il 6 febbraio, si terrà la cerimonia di apertura allo stadio San Siro, con esibizioni di diverse star dello spettacolo. L’attesa cresce e gli organizzatori si preparano a regalare uno spettacolo memorabile.

Il tenore Andrea Bocelli si esibirà il 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, nello stadio San Siro.

Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

Sardina Cup al Circolo Velico Riminese: aperto il bando onlineManca poco al via della Sardina Cup 2026, il tradizionale Campionato Invernale organizzato dal Circolo Velico Riminese, appuntamento ormai consolidato nel ... chiamamicitta.it

Primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina. Rebecca Passler, 25 anni, di Brunico, è risultata positiva al Letrozolo. La Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospenderla in via cautelare. Passler è la terza miglior italiana in stagione tra le atlet facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com