Maltempo in arrivo sul Nord-Ovest | neve anche a Torino e provincia

Il maltempo si sta abbattendo sul Nord-Ovest, con pioggia e neve che arrivano anche in pianura. Correnti umide dall’Atlantico portano precipitazioni intense su Piemonte, Liguria e le zone del Centro-Nord. Torino e la sua provincia sono già coinvolte, con nevicate che sorprendono molti cittadini e causano qualche disagio alla circolazione. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre le temperature continuano a calare.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Correnti umide dall’Atlantico porteranno pioggia e neve fino in pianura, interessando Piemonte, Liguria e regioni del Centro-Nord. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, un flusso costante di correnti umide provenienti dall’Atlantico porterà nevicate fino in pianura sul Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Maltempo in arrivo sul Nord-Ovest: neve anche a Torino e provincia Approfondimenti su Maltempo NordOvest Maltempo a Natale, in arrivo neve sul Nord-Ovest e pioggia al Centro-Sud, allerta gialla in 10 regioni tra cui Campania, Lazio e Sicilia Maltempo in Toscana: allerta arancione sul Nord-Ovest, gialla sul resto della regione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. 7 minutes ago, Heavy hailstorms in Italy! Parts of Turin were hit by storms and heavy hail. Ultime notizie su Maltempo NordOvest Argomenti discussi: Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Maltempo in arrivo sul Cuneese: pioggia e neve fino in pianura, poi torna il sole; Meteo, ancora pioggia e neve. Evacuate 500 persone nel Nisseno; Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo pioggia, vento e neve, i dettagli. Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia nelle prossime ore, con neve in montagna: i dettagliMeteo - Maltempo anche intenso ancora in arrivo nelle prossime ore, con nevicate attese in montagna: ecco dove ... centrometeoitaliano.it Meteo, maltempo sull’Italia: piogge sparse e neve in arrivo, ecco doveMaltempo sull'Italia con le previsioni meteo che si confermano caratterizzate da piogge diffuse e neve anche a quote basse. I dettagli. newsmondo.it Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Cane bloccato in un canalone sull’Alpe Morissolo, salvato facebook DPCgov: Nevicate sul Nord-Ovest e piogge, venti forti e mareggiate su gran parte dell'Italia. Mercoledì 28 gennaio prevista #allertaARANCIONE su Sardegna, Lazio e Molise e #allertaGIALLAsu gran parte del Paese. Leggi l'avviso meteo del 27 gennai x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.