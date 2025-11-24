Maltempo in Toscana | allerta arancione sul Nord-Ovest gialla sul resto della regione
Piogge diffuse, temporali e vento forte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre La Toscana si prepara a fronteggiare una nuova fase di maltempo legata al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica. La Sala Operativa regionale ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico sul settore Nord-Ovest della regione dalle ore 17 di oggi, lunedì 24 novembre, fino alle ore 9 di domani, martedì 25 novembre. Sul resto del territorio permane una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Quadro delle allerte in vigore. Allerta Arancione – Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Argomenti simili trattati di recente
#Maltempo #Toscana, due frane a Massaciuccoli: una famiglia evacuata, chiesto lo stato di calamità naturale - facebook.com Vai su Facebook
Toscana in allerta arancione, torna l’incubo maltempo Vai su X
Toscana in allerta arancione, torna l’incubo maltempo - Firenze, 24 novembre 2025 – Passato il gelo del fine settimana, la Toscana piomba di nuovo nella morsa del maltempo. Scrive lanazione.it
Maltempo in Toscana, scatta l'allerta arancione per il nord-ovest: la situazione - La Toscana è sotto la morsa del maltempo, con la pioggia che, da ieri notte, continua a cadere sulla Regione. Secondo notizie.it
Diretta maltempo in Toscana, allerta arancione: pioggia incessante, fiumi osservati speciali - Precipitazioni abbondanti in tutta la Regione, alcune criticità tra le province di Pisa, Lucca, Prato e Pistoia. lanazione.it scrive