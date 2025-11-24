Maltempo in Toscana | allerta arancione sul Nord-Ovest gialla sul resto della regione

Piogge diffuse, temporali e vento forte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre La Toscana si prepara a fronteggiare una nuova fase di maltempo legata al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica. La Sala Operativa regionale ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico sul settore Nord-Ovest della regione dalle ore 17 di oggi, lunedì 24 novembre, fino alle ore 9 di domani, martedì 25 novembre. Sul resto del territorio permane una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Quadro delle allerte in vigore. Allerta Arancione – Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

