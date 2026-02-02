Maltempo a Cuba la mareggiata invade il Malecón a L' Avana

Una forte mareggiata ha colpito L'Avana domenica, portando onde alte fino a quattro metri e venti intensi. Il mare si è incanalato lungo il Malecón, sommergendo alcune zone e creando disagi tra i residenti. La città si prepara ad affrontare ulteriori condizioni difficili nei prossimi giorni.

L’avanzata di un fronte freddo su Cuba ha causato domenica inondazioni lungo la costa dell’Avana, in particolare sul Malecón, con onde alte fino a quattro metri e forti venti. Secondo quanto riportato dai media statali, sono state effettuate evacuazioni nelle zone più basse della città, ma non sono state fornite informazioni sul numero degli evacuati. Secondo quanto riportato dal Sistema Meteorologico Cubano, nelle prime ore di domenica si sono verificate raffiche di vento fino a 72 chilometri all’ora. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Cuba, la mareggiata invade il Malecón a L'Avana Approfondimenti su Malecón L'Avana Maltempo Sardegna, a Cala Gonone la mareggiata invade le strade A Cala Gonone, in Sardegna, si sono verificati forti fenomeni di mareggiata che hanno invaso alcune strade. Violenta mareggiata invade la strada e travolge le auto a Scilla, il video del pericolo (scampato) Lo scorso fine settimana, la Calabria è stata interessata da intense perturbazioni, con forti venti e precipitazioni sulla costa tirrenica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Malecón L'Avana Argomenti discussi: Cuba, il Cremlino: allarmanti le notizie sul possibile blocco navale Usa; MALTEMPO IN TOSCANA: CODICE GIALLO PER PIOGGIA SU TUTTA LA REGIONE; Aerei e meteo. Maltempo: pioggia, venti e mareggiate al Sud; Emergenza maltempo, Meloni a Niscemi: Grazie ai sindaci per vicinanza ai cittadini nelle prima ore. Maltempo a Cuba, la mareggiata invade il Malecón a L'Avana(LaPresse) L'avanzata di un fronte freddo su Cuba ha causato domenica inondazioni lungo la costa dell'Avana, in particolare sul Malecón, con ... stream24.ilsole24ore.com Guasto alla linea elettrica per il maltempo, treno fermo per ore sulla linea via Tropea. Intervento dei Vigili del fuoco a Ricadi: 40 viaggiatori soccorsi e trasferiti su un convoglio sostitutivo - facebook.com facebook

