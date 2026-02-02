Malore in mare pescatore 54enne non respira | allertata la Capitaneria

Questa mattina, alle 16.45, la guardia costiera di Venezia ha ricevuto una richiesta di aiuto da un peschereccio di Chioggia. Un pescatore di 54 anni ha avuto un malore in mare e non respirava più. Immediatamente, sono partite le operazioni di soccorso per cercare di salvarlo.

Nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio alle 16.45 sos a Chioggia: la guardia costiera di Venezia ha coordinato un intervento di soccorso a 18 miglia di distanza dal litorale. Trasporto al Lido l'uomo è stato trasferito all'ospedale con l'idro-ambulanza del 118 Nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio alle 16.45, la sala operativa della guardia costiera di Venezia ha coordinato un intervento di soccorso medico a favore di un membro d'equipaggio di un peschereccio della flotta di Chioggia. Si trovava in navigazione a circa 18 miglia di distanza dal litorale di Venezia quando, colto da un improvviso malore con dolore al torace e problemi respiratori, ha chiesto aiuto al pilota.

