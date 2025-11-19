Auto sbaglia la curva e finisce in mare nel porto di Bari | automobilista salvato dalla Capitaneria

Un automobilista diretto all’imbarco per l’Albania è finito in mare nel porto di Bari a causa della pioggia e della scarsa visibilità. Salvato dalla Capitaneria, è fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aci Pescara, l'assioma 'sosta più cara e meno auto' è sbagliato #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sbaglia manovra e l'auto finisce in bilico sulla scalinata (FOTO), momenti di paura e intervento dei soccorritori - Una manovra sbagliata e il viaggio finisce in bilico sulle scalinate ancora prima di cominciare. Si legge su ildolomiti.it

Auto sbanda in curva, finisce in un fossato e termina la sua corsa contro una casa: due feriti - L'auto che sbanda in curva, finisce in un fossato e termina la sua corsa andando a sbattere contro una casa: è quanto accaduto oggi, martedì 21 ottobre, intorno alle 12. Come scrive ilgazzettino.it

Porsche finisce in un burrone, è l'auto a lanciare l'allarme - La particolarità di questo sinistro è stata però che è stata la macchina, una Porsche, e non il conducente, a ... Secondo ansa.it