Malore improvviso appena fuori casa | Thomas Baroncini è morto a soli 41 anni

Questa mattina, Thomas Baroncini è morto a soli 41 anni. Si trovava fuori casa, sotto il portico, quando si è sentito male. Improvvisamente ha avuto un infarto e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La notizia ha scosso amici e familiari, che ora cercano di fare i conti con questa perdita improvvisa.

Si è sentito male appena fuori casa, sotto il portico: colto da un improvviso malore, un infarto, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Thomas Baroncini aveva solo 41 anni ed era conosciutissimo a San Giovanni di Polaveno, dove abitava da sempre: la salma è stata ricomposta alla casa funeraria L'Altrariva di Gardone Valtrompia, visite consentite dalle 9.30 alle 19, mentre il funerale è in programma lunedì 2 febbraio alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni. Ne danno il triste annuncio la moglie Eva Faustini, la mamma Nadia con Ezio, i nonni, i suoceri Fabrizio con Elisa, la cognata Barbara con Emiliano, zii e cugini.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

