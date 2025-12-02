Susy Fuccillo ex Amici grave lutto | morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso Aveva 41 anni

Grave lutto per l?ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo. Il marito, l?imprenditore siciliano Salvatore Raciti, 41 anni, è venuto a mancare nella notte tra il 1 e il 2 dicembre a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni

Altre letture consigliate

Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, volto noto di Amici di Maria De Filippi È morto il marito Salvatore Raciti, aveva 41 anni. Ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia improvvisa per Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici: morto il marito e padre di tre figlie - Un malore improvviso porta al decesso del marito di Susy Fuccillo, lasciando lei e le tre bambine a fronteggiare un dolore immenso. Scrive notizie.it

Tragedia per Susy Fuccillo ex Amici, è morto il marito Salvatore in circostanze tragiche - Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito della ex ballerina di Amici, Salvatore Raciti di 41 anni, è morto stroncato da un malore improvviso ... Da fanpage.it

Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni - Il marito, l’imprenditore siciliano Salvatore Raciti, 41 anni, è venuto a ... Come scrive msn.com

Susy Fuccillo, grave lutto per l’ex di Amici: morto il marito Salvatore Raciti/ Le tragiche cause del decesso - Salvatore Raciti, marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo, è morto all'età di 41 anni in circostanze tragiche: cos'è successo ... Lo riporta ilsussidiario.net

Susy Fuccillo, la vita prima della tragedia: la carriera, Amici e la storia d’amore con Salvo Raciti - Susy Fuccillo, l’ex ballerina della settima edizione di Amici, famosa per il suo sorriso dolce, i capelli biondi e una figura che non è mai passata inosservata, è tornata sotto i riflettori. Si legge su alphabetcity.it

Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni - Salvatore Raciti, marito dell’ex ballerina di “Amici” Susy Fuccillo, è morto a 41 anni per un malore improvviso ... dilei.it scrive