Malore improvviso appena fuori casa | Thomas Baroncini è morto a 41 anni

Questa mattina, fuori dalla sua abitazione, Thomas Baroncini si è sentito male improvvisamente. L’uomo di 41 anni è stato colto da un infarto e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a salvarsi. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che ancora cercano di capire cosa sia successo.

Si è sentito male appena fuori casa, sotto il portico: colto da un improvviso malore, un infarto, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Thomas Baroncini aveva solo 41 anni ed era conosciutissimo a San Giovanni di Polaveno, dove abitava da sempre: la salma è stata ricomposta alla casa funeraria L'Altrariva di Gardone Valtrompia, visite consentite dalle 9.30 alle 19, mentre il funerale è in programma lunedì 2 febbraio alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni. Ne danno il triste annuncio la moglie Eva Faustini, la mamma Nadia con Ezio, i nonni, i suoceri Fabrizio con Elisa, la cognata Barbara con Emiliano, zii e cugini.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

POLAVENO - Lutto nella piccola comunità di San Giovanni per l'improvvisa e prematura scomparsa di Thomas Baroncini. Il ragazzo, classe 1984 si è spento nella mattinata di ieri, 31 gennaio, lasciando i famigliari nel dolore. Sono tanti i messaggi di cordoglio - facebook.com facebook