Malore improvviso appena fuori casa | Thomas Baroncini è morto a 41 anni

Da bresciatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, fuori dalla sua abitazione, Thomas Baroncini si è sentito male improvvisamente. L’uomo di 41 anni è stato colto da un infarto e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a salvarsi. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che ancora cercano di capire cosa sia successo.

Si è sentito male appena fuori casa, sotto il portico: colto da un improvviso malore, un infarto, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Thomas Baroncini aveva solo 41 anni ed era conosciutissimo a San Giovanni di Polaveno, dove abitava da sempre: la salma è stata ricomposta alla casa funeraria L'Altrariva di Gardone Valtrompia, visite consentite dalle 9.30 alle 19, mentre il funerale è in programma lunedì 2 febbraio alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni. Ne danno il triste annuncio la moglie Eva Faustini, la mamma Nadia con Ezio, i nonni, i suoceri Fabrizio con Elisa, la cognata Barbara con Emiliano, zii e cugini.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Thomas Baroncini

Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni

Malore improvviso a 41 anni: morto il marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Thomas Baroncini

Argomenti discussi: Malore improvviso appena fuori casa: Thomas Baroncini è morto a 41 anni - BresciaToday; Malore in strada a Collegno: tre infermieri fuori servizio avviano la rianimazione e salvano un uomo; Montebelluna, vigilessa muore a 43 anni andando al lavoro: Non aveva mai avuto problemi di salute; Malore alla guida per un 50enne, l’auto si schianta contro un palo.

malore improvviso appena fuoriMalore improvviso appena fuori casa: Thomas Baroncini è morto a 41 anniSi è sentito male appena fuori casa, sotto il portico: colto da un improvviso malore, un infarto, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Thomas Baroncini aveva solo 41 anni ed era conosciutis ... bresciatoday.it

malore improvviso appena fuoriMalore in strada a Collegno: tre infermieri fuori servizio avviano la rianimazione e salvano un uomoSoccorsi coordinati e tempi decisivi in via Tommaseo: il paziente rianimato e ricoverato in terapia intensiva a Rivoli ... giornalelavoce.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.