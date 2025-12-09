Cibi ultraprocessati perché aumentano il rischio di obesità diabete e malattie cardiache
Gli alimenti ultraprocessati, come snack confezionati, bevande zuccherate e piatti pronti industriali, sono sempre più presenti nelle nostre diete. La loro diffusione ha suscitato preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute, in particolare per l'aumento di obesità, diabete e malattie cardiache.
Negli ultimi anni, gli alimenti ultraprocessati – snack confezionati, bevande zuccherate, piatti pronti industriali – sono diventati protagonisti di un acceso dibattito sulla salute. Numerosi studi li collegano a un aumento del rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e perfino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
