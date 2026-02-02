Magnani a cuore aperto | Avevo deciso di smettere sono ancora qui grazie al Palermo e alla Reggiana

Giangiacomo Magnani torna a indossare la maglia del Palermo, dopo essere stato in prestito alla Reggiana. In conferenza stampa, il difensore di Correggio ha raccontato come aveva deciso di smettere, ma grazie al Palermo e alla Reggiana è ancora qui. Ha parlato di una lezione di vita, tra emozione e lucidità, e ha spiegato quanto sia importante questa seconda chance per lui.

Una enorme lezione di vita scandita da un racconto emozionante, lucido e commovente. Questo è quello che Giangiacomo Magnani ha regalato in conferenza stampa: il difensore di Correggio torna a vestire la maglia rosanero in questa sessione di mercato, rientrando dal prestito alla Reggiana. Prima delle consuete domande, Magnani ha preso il microfono e ha raccontato tutta la verità sui mesi più bui e difficili della sua vita: il calciatore si è commosso più volte ma ha proseguito la conferenza incoraggiato dagli applausi della sala stampa. "Durante il ritiro estivo mia moglie Eleonora si è sottoposta ad un esame diagnostico - ha esordito Magnani - che ha rivelato un dubbio, poi purtroppo confermato.

