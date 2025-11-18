Perin al Social Football Summit | Avevo iniziato a pensare di smettere di giocare…Ora sono il mio più grande critico e il mio più grande fan Sono libero e non dipendo più dall’opinione degli altri

di Marco Baridon Perin, portiere della Juve, ha parlato al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino. Queste le sue dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium di Torino) – Mattia Perin è intervenuto al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino con la mental coach Nicoletta Romanazzi e Riccardo Nasuti. Le parole del portiere della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: torna di moda Xhaka, quando torna in campo Bremer, vigilia di Champions per la Juventus Women QUANDO HA CAPITO CHE L’ASPETTO MENTALE E’ FONDAMENTALE – «Su me stesso ho capito quanto è importante l’aspetto mentale, non solo nello sport ma nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin al Social Football Summit: «Avevo iniziato a pensare di smettere di giocare…Ora sono il mio più grande critico e il mio più grande fan. Sono libero e non dipendo più dall’opinione degli altri»

Scopri altri approfondimenti

Compleanno #Perin Gli auguri di capitan #Locatelli sui social Vai su X

GORIZIA - Protagonista assoluto per punti in campo Sebastiano Perin. Si attende ora il prossimo match con l'Oderzo Basket, secondo in serie B interregionale. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/ilgoriziano - facebook.com Vai su Facebook

Perin: “Ho capito quanto è importante l’aspetto mentale. Ho imparato che…” - Al Social Summit è presente anche Mattia Perin: Quanto è importante la forza mentale? Lo riporta tuttojuve.com

Social Football Summit 2025: dal 18 al 19 novembre a Torino - Valentina Mariani intervista Gianfilippo Valentini, fondatore e amministratore della Go Project Srl e ideatore insieme a Massimo Tucci del Social Football Summit. sport.sky.it scrive

Fenucci parla al Social Football Summit: «Italiano è un allenatore vincente a tutti i livelli. Il problema delle strutture è prioritario, in Italia facciamo fatica perché…» - Bologna, Fenucci al Social Football Summit: «Italiano allenatore vincente. Scrive calcionews24.com