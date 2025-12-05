Bonetti alla Reggiana fino al 2028 | Grazie | ora in campo per lottare
Simone Bonetti aggiunge un’altra pagina alla sua favola. Ieri il club e il presidente Carmelo Salerno hanno annunciato il prolungamento del contratto del difensore mancino fino al giugno del 2028. "Siamo molto felici di questo rinnovo, un esempio del lavoro che dobbiamo fare accrescendo il patrimonio del club con uno sguardo al futuro", ha spiegato il presidente. "Con Simone fortifichiamo anche il legame della Reggiana con il territorio. Un ragazzo formato nel nostro settore giovanile, che con la maglia granata prosegue il suo percorso tra i grandi. Un senso di appartenenza che vuole essere un segno importante anche per il nostro vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La #Reggiana e Simone #Bonetti insieme fino al 2028: rinnovato il contratto del giovane difensore reggiano. «Giornata speciale, mi allenerò con ancora più voglia di migliorarmi. Andiamo a #Mantova per dimostrare il nostro valore». tuttoreggiana.com/news/2 Vai su X
TABELLINO: LE FORMAZIONI UFFICIALI Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Bonetti;Libutti (dal 73' Marras), Reinhart, Charlys (dal 73' Bertagnoli), Bozzolan (dall'82' Rover); Girma (dal 37' Gondo), Portanova (dall ... - facebook.com Vai su Facebook
Bonetti alla Reggiana fino al 2028: "Grazie: ora in campo per lottare" - Il presidente Salerno: "Questo contratto è un segnale per tutto il vivaio" ... ilrestodelcarlino.it scrive
Reggiana, Bonetti: "Un sogno esordire con la squadra della mia città. Nazionale? Sarebbe bello" - Giornata di conferenza stampa, quella di ieri, in casa Reggiana, con il classe 2004 Simone Bonetti che ha parlato alla stampa, in un momento sicuramente per lui speciale: le defezioni in difesa lo ... Riporta tuttomercatoweb.com
Dalla D alla Reggiana, la favola di Bonetti: "Vorrei che mia nonna vedesse i miei traguardi" - Nella Reggiana dei giovani terribili che sta sorprendendo la Serie B, stabilmente in zona playoff, spicca la storia quasi fiabesca di Simone Bonetti. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Bonetti: "Non mi aspettavo la chiamata della Reggiana. Che gioia l'esordio al Barbera" - “Esordire in Serie B davanti a 35mila persone com’è successo a Palermo è stata la gioia più grande della mia vita. m.tuttomercatoweb.com scrive