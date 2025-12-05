Bonetti alla Reggiana fino al 2028 | Grazie | ora in campo per lottare

Simone Bonetti aggiunge un’altra pagina alla sua favola. Ieri il club e il presidente Carmelo Salerno hanno annunciato il prolungamento del contratto del difensore mancino fino al giugno del 2028. "Siamo molto felici di questo rinnovo, un esempio del lavoro che dobbiamo fare accrescendo il patrimonio del club con uno sguardo al futuro", ha spiegato il presidente. "Con Simone fortifichiamo anche il legame della Reggiana con il territorio. Un ragazzo formato nel nostro settore giovanile, che con la maglia granata prosegue il suo percorso tra i grandi. Un senso di appartenenza che vuole essere un segno importante anche per il nostro vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

