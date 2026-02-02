Macchione eletta membro del Coruc Regione Calabria

Emily Macchione, rappresentante degli studenti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata scelta come membro del comitato regionale di coordinamento universitario della Calabria (Coruc). La ragazza ha ottenuto il voto di molti studenti e ora si prepara a rappresentare le loro esigenze anche a livello regionale. La sua elezione apre una nuova fase di confronto tra studenti e istituzioni in Calabria.

La nomina per la rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è arrivata il 30 gennaio Questo importante riconoscimento arriva dopo la sua elezione, con 1.548 preferenze, al Consiglio di amministrazione per il biennio 2025-2027, un incarico che segue il suo primo mandato per il biennio 2023-2025. Dal 15 gennaio, Emily ricopre anche il ruolo di presidente dell'Associazione studentesca universitaria Musa, un incarico che arriva dopo un lungo impegno all'interno dell'associazione dal 2023 e dallo stesso anno e membro attivo del Consiglio degli studenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Emily Macchione Emily Macchione nomina nuova figura di rilievo nel CCR Calabria Emily Macchione, rappresentante degli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata scelta come nuovo membro del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario della Calabria. Regione, la ciociara Formisano eletta garante tutela persone con disabilità Il consiglio regionale del Lazio ha scelto Anna Teresa Formisano come nuovo Garante per le persone con disabilità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Emily Macchione Argomenti discussi: La reggina Emily Macchione membro del Coruc Regione Calabria; Emily Macchione nomina nuova figura di rilievo nel CCR Calabria. Macchione eletta membro del Coruc Regione CalabriaLa nomina per la rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è arrivata il 30 gennaio ... reggiotoday.it Emily Macchione eletta membro del Coruc Regione Calabria - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.