Regione la ciociara Formisano eletta garante tutela persone con disabilità

Il consiglio regionale del Lazio ha scelto Anna Teresa Formisano come nuovo Garante per le persone con disabilità. La nomina è stata approvata all’unanimità, confermando la fiducia nelle sue capacità di rappresentare e difendere i diritti di chi ha bisogno di assistenza speciale. La cassinate, già attiva nel settore, ora avrà il compito di seguire da vicino le questioni legate all’inclusione e alla tutela dei più vulnerabili.

Avrà il compito principale di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e relazionerà la giunta e il consiglio regionale Il consiglio regionale del Lazio ha eletto la cassinate Anna Teresa Formisano come Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Esprime soddisfazione l'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, che dichiara:"Un'elezione importante e voluta da tempo, che permetterà alla Regione Lazio di poter contare su una figura fondamentale. La nomina delle ore scorse in Regione rappresenta il completamento di un percorso istituzionale di grande rilievo della nota politica ciociara.

