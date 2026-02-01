emily macchione nomina nuova figura di rilievo nel ccr calabria

Emily Macchione, rappresentante degli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata scelta come nuovo membro del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario della Calabria. La nomina è arrivata il 30 gennaio 2026, e ora la sua presenza rafforza il ruolo degli studenti nelle decisioni regionali sull’università.

Emily Macchione, rappresentante degli studenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata ufficialmente eletta membro del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario della Calabria (CORUC) il 30 gennaio 2026. Il suo ingresso nell’organo rappresenta un passaggio significativo per il sistema universitario regionale, in quanto il CORUC è l’istituzione che coordina le politiche formative e scientifiche tra le università calabresi e le istituzioni regionali. La scelta è frutto di una carriera consolidata nel campo dell’associazionismo studentesco e della rappresentanza accademica, con un percorso che ha visto la sua crescita iniziare nel 2023, quando è stata eletta per il primo mandato al Consiglio di Amministrazione, riconfermata poi con 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

