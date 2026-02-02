È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo e figura conosciuta nel calcio italiano. Aveva 69 anni. La notizia ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori, che ricordano il suo contributo nel mondo del pallone, soprattutto con il Messina. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore e apre il ricordo di una carriera lunga e intensa.

È morto all’età di 69 anni Nicola Salerno, figura di spicco del calcio italiano negli ultimi decenni. La notizia ha colto di sorpresa l’intero mondo del calcio, che oggi si stringe intorno alla sua famiglia. Il decesso, avvenuto domenica 1 febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di ricordi e omaggi da parte di società, calciatori, tifosi e colleghi che hanno lavorato con lui. Salerno non è stato solo un direttore sportivo, ma un architetto della crescita di diverse squadre, soprattutto in contesti dove il successo era lontano dalla portata delle risorse disponibili. La sua carriera ha attraversato oltre trent’anni di calcio professionistico, con passaggi tra club di diversi livelli, spesso in situazioni di ricostruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicola Salerno, è stato direttore sportivo anche del Messina

Lutto nel mondo del calcio: morto Nicola Salerno, aveva 69 anni. Fu DS anche della SalernitanaStampa Si è spento oggi, domenica 1 febbraio, all’età di 69 anni, Nicola Salerno, storico dirigente sportivo originario di Matera, dove era nato nel 1956. Figura di spicco del calcio italiano, Salerno ... salernonotizie.it

Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anniIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di ... fanpage.it

È morto l’ex Direttore Sportivo della Salernitana, Nicola Salerno. D.S nel biennio 2009/2011 dapprima in Serie B e poi in Serie C1. Nella stagione 2010/11, la Salernitana riuscì a raggiungere la finale playoff per la promozione in Serie B Condoglia - facebook.com facebook

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, per oltre trent'anni dirigente in numerose squadre italiane e inglesi. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile. x.com