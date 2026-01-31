Snoop Dogg desidera trasformare Swansea in un nome globale
Snoop Dogg ha annunciato di voler rendere Swansea un nome conosciuto in tutto il mondo. Dopo aver acquisito una quota del club, il rapper e imprenditore americano si impegna a portare visibilità internazionale a Swansea City. Le sue parole sono chiare: vuole fare grande la squadra e farla conoscere oltre i confini britannici.
2026-01-31 13:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Snoop Dogg ha parlato della sua ambizione di contribuire a trasformare Swansea City in un “nome globale” dopo essere diventato comproprietario e investitore del club del campionato. Il rapper 54enne ha acquisito una quota di minoranza nello Swansea lo scorso luglio e afferma che il suo obiettivo a lungo termine è quello di aiutare a riportare il club verso la Premier League aumentandone la portata commerciale e i flussi di entrate. “Ho sempre desiderato investire in una squadra di calcio”, ha detto Snoop Dogg a Wales Online.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg coach onorario degli Usa
Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un ospite speciale: Snoop Dogg è stato nominato coach onorario degli Stati Uniti per i Giochi Olimpici e Paralimpici.
"Ambasciatore di felicità": che ci fa Snoop Dogg alle Olimpiadi
Le Olimpiadi di Milano Cortina si arricchiscono di un protagonista inatteso: Snoop Dogg.
