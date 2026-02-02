L’urlo Il Mezzolara adesso scappa

Domenica da sogno per le squadre del Mezzolara nel girone B di Eccellenza. La squadra ha vinto con un risultato convincente e ora corre verso la vetta della classifica. I tifosi festeggiano già, mentre gli avversari devono rivedere le strategie. È stata una giornata intensa, che resterà impressa nelle cronache locali.

Una domenica da incorniciare quella delle formazioni bolognesi che militano nel girone B di Eccellenza. Le nostre quattro portacolori ottengono altrettante vittorie. Impossibile non partire da quella strappata dal Mezzolara a Massa Lombarda (3-1) che permette al team di Nicola Zecchi di portarsi a +9 sull'Ars et Labor Ferrara (che recupererà mercoledì in casa della Comacchiese). Ma, in attesa di questo recupero, al secondo posto non c' è più l'ex Spal, ma lo straordinario Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli che, grazie al successo casalingo per 3-1 contro il Mesola, è a -8 dal Mezzolara. Per quanto riguarda le zone più basse, il Castenaso di Fabio Rizzo trova una fondamentale vittoria scacciacrisi contro il Pietracuta mentre l' Osteria Grande di Vito Melotti regola 1-0 la diretta rivale Solarolo.

