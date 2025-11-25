Il posticipo Como l’Europa adesso è realtà Cinquina da urlo rifilata al Torino
Un Como stellare vince a Torino 5-1, conquista il decismo risultato utile di fila e si piazza in zona coppe europee al sesto posto, scavalcando la Juventus. Il calcio totale di Fabregas ha messo in difficoltà i granata fin dal primo minuto, con la velocità di Rodriguez e Addai, autore di una doppietta. In gol anche Ramon, Paz e Baturina. Il Torino ha giocato la sua partita con coraggio fino al pareggio, ma è crollato nella ripresa a causa del dinamismo dei lariani. Assente Diao per infortunio, Fabregas lo sostituisce con Addai, piazzando Rodriguez a sinistra e confermando Morata centravanti. Doppia occasione in mischia per il Como, con Paleari fuori dai pali che rientra e prima respinge il tiro di Smolcic, poi quello ravvicinato di Morata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
