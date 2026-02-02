Dagli ex Cgil nasce l’unione portuali autonomi dorici

I lavoratori del porto di Ancona hanno deciso di lasciare la Cgil e di aderire all’Unione Sindacale di Base. In modo spontaneo, hanno formato l’Unione Portuali Autonomi Dorici (UPAD). La scelta nasce dalla volontà di rappresentare meglio i propri interessi e di avere un’organizzazione più vicina alle loro esigenze. La nascita di UPAD segna un passo importante nel mondo dei portuali di Ancona, che ora cercano di farsi sentire con più forza.

I lavoratori del porto di Ancona, uscendo per protesta dalla Cgil e aderendo all’ Unione Sindacale di Base, hanno creato l’ Unione Portuali Autonomi Dorici (UPAD). "A dicembre abbiamo revocato in venti la delega alla Cgil, ma nessuno ci ha chiamato", racconta Fabio Pellegrini, operaio della Impresa Compagnia Portuali (ICOP), tra i fondatori di UPAD, che ieri mattina alla Casa delle Culture ha presentato il collettivo, insieme al collega Matia Marrone. "Il precedente rappresentante sindacale della Cgil era sempre in banchina, con noi. Il sostituto non si è mai visto". "Ci siamo formati dopo lo sciopero del 22 settembre, - spiega Marrone - quando abbiamo capito che eravamo lì, insieme, per un ideale comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

