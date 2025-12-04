Sì alla privatizzazione delle reti del gas | tra urla e rivendicazioni c' è il lasciapassare all' alienazione

Nessun colpo di scena. I dubbi sono stati dissipati e il centrodestra vota compatto: sì alla cessione al privato delle reti del gas. Ci sono voluti tre consigli comunali, un dibattito duro e serrato, polemiche a non finire, una pregiudiziale respinta, quattro richieste di sospensiva bocciate, un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sì alla privatizzazione delle reti del gas: tra urla e rivendicazioni c'è il lasciapassare all'alienazione

Altre letture consigliate

La vicenda della Milano-Meda che diventerà Pedemontana ha davvero dell'incredibile. Si tratta di un esempio clamoroso di privatizzazione di un bene pubblico: le aziende che faranno i lavori avranno profitti milionari, i lavoratori pendolari pagheranno 120 - facebook.com Vai su Facebook

Sì alla privatizzazione delle reti del gas: tra urla e rivendicazioni c'è il lasciapassare all'alienazione - Nessuna spaccatura nel centrodestra, il voto è compatto: con 18 voti a favore e 10 contrario la delibera con cui ora Pescara Energia potrà vendere è stata approvata tra le critiche del centrosinistra. ilpescara.it scrive

Italgas: Cdp Reti, disponibili a supportare operazione su 2i Rete Gas (RCO) - 'Guardiamo con favore a concretizzarsi dell'operazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com

Cdp Reti sostiene l'offerta di Italgas su 2i Rete Gas - Cdp Reti, azionista al 26% di Italgas, "guarda con favore" all'offerta della controllata sulla rivale 2i Rete Gas lanciata lo scorso 13 maggio. Si legge su ansa.it

Reti gas, cantiere Hera in zona Marconi e in marzo a Ca’ Ossi - Il primo, avviato in questi giorni, interessa le vie Sanzio, Donizetti, Foscolo e tratti di via Verdi e viale Marconi (quartiere Grandi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Reti gas in cessione?: "Vogliamo garanzie" - Il Comune di Brescia si impegna a chiedere rassicurazioni ad A2A sulla tutela occupazionale in vista della possibile cessione delle reti gas ad Ascopiave. Come scrive ilgiorno.it

A2A si muove sul gas: sigla con Bp un accordo per il Gnl e cede ad Ascopiave le reti lombarde - Nello stesso giorno, la multiutility milanese alleggerisce la propria posizione nella distribuzione al cliente finale, firmando il closing della ... Da repubblica.it