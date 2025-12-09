Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Napoli ha celebrato oggi, presso la Sala Giunta, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Nel corso del mandato, grazie al processo di risanamento economico dell’Ente e al ricorso a fonti di eterofinanziamento, l’Amministrazione comunale ha implementato il sistema per la tutela, la protezione ed il sostegno delle donne, sole eo con figli minori, vittime di violenza di genere. L’azione dell’Assessorato alle Pari Opportunità si è concretizzata non soltanto nel garantire che i servizi vengano erogati senza soluzione di continuità ma prevedendo, altresì, misure specifiche per l’autonomia abitativa e lavorativa delle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’impegno comune di istituzioni e organizzazioni del territorio per il contrasto alla violenza di genere, nasce Tavolo Antiviolenza della città di Napoli