Castelporziano tra bellezza e degrado | Il mare della Capitale abbandonato all’incuria

Castelporziano, un tempo gioiello incontaminato vicino a Roma, oggi si confronta con un triste degrado. Le immagini scattate sulla sua spiaggia rivelano un paesaggio di grande bellezza ormai compromesso dall’incuria e dall’abbandono. Un patrimonio naturale che meriterebbe attenzione e tutela, mentre rischia di perdere irreversibilmente il suo fascino originario.

X Municipio, 18 dicembre 2025 – Un paradiso naturale soffocato dal degrado. È l'immagine che emerge chiaramente dagli scatti realizzati sulla spiaggia di Castelporziano e inviati alla redazione de ilfaroonline.it, uno dei tratti di litorale più suggestivi e preziosi della Capitale, oggi segnato da incuria e abbandono. Tra la sabbia si notano rottami, materiali di varia natura e residui lasciati nel tempo, elementi che interrompono bruscamente l'armonia del paesaggio. Ma lo sguardo, spingendosi verso l'orizzonte, incontra un altro simbolo di sofferenza ambientale: "i pini morti, – prosegue la segnalazione – scheletri silenziosi che disegnano un panorama triste e desolante, lontano dall'idea di spiaggia incontaminata che Castelporziano dovrebbe rappresentare.

