L’ultima volta in tv Maria Rita Parsi il ricordo struggente

L’ultima presenza televisiva di Maria Rita Parsi risale alla fine di gennaio 2026. La psicologa e psicoterapeuta, da anni impegnata nella tutela dei minori, era intervenuta in trasmissione per commentare un caso di cronaca. Il 2 febbraio è arrivata la notizia della sua morte: Maria Rita Parsi è deceduta a 78 anni a seguito di un malore improvviso. Maria Rita Parsi in tv: l’ospitata a Storie al bivio a fine gennaio 2026. La sua più recente presenza televisiva risale a pochi giorni fa, alla fine di gennaio 2026. Maria Rita Parsi era tra gli ospiti di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

