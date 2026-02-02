L’ultima volta in tv Maria Rita Parsi quelle parole che oggi fanno venire i brividi

Maria Rita Parsi torna a parlare in tv e le sue parole colpiscono ancora. Seduta in studio, con lo sguardo deciso e la voce ferma, affronta temi duri come la violenza e la fragilità dei giovani. Le sue parole restano impresse, come un monito per tutti.

Certe immagini restano appiccicate addosso. Lei seduta in studio, lo sguardo dritto, la voce ferma. Parlava di violenza, di fragilità, di responsabilità degli adulti. Nessun cedimento, nessuna crepa. Eppure, riguardandola adesso, quella scena sembra avere un peso diverso. Come se fosse un messaggio lasciato lì, in piena luce, senza bisogno di alzare il volume. Perché a volte la vita fa una cosa che sembra quasi crudele: ti mostra una persona nel pieno della sua lucidità e, subito dopo, ti costringe a fare i conti con l’assenza. È quello che sta succedendo in queste ore con Maria Rita Parsi, una donna che per decenni ha “messo la faccia” quando si parlava di minori, di abusi, di famiglie spezzate e di bambini lasciati indietro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La notizia ha sorpreso tutti questa mattina durante la trasmissione Mattino 5.

Eleonora Daniele distrutta per la morte di Maira Rita Parsi https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/addio-a-maria-rita-parsi-eleonora-daniele-sconvolta-in-diretta-non-era-malata - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com