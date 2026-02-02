Addio a Maria Rita Parsi morta la psicoterapeuta della tv

Il mondo della cultura e della tv piange Maria Rita Parsi, scomparsa questa mattina. La psicoterapeuta, conosciuta anche per le sue apparizioni in televisione, aveva 75 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto tra colleghi, amici e chi l’aveva seguita nel corso degli anni. La notizia ha subito fatto il giro dei media, lasciando tutti increduli.

Il mondo della cultura, dell’impegno civile italiano e della televsione si è svegliato oggi con una notizia che ha lasciato un vuoto profondo. Una figura centrale del dibattito pubblico, capace di parlare a milioni di persone con parole semplici e allo stesso tempo rigorose, si è spenta all’età di 78 anni. La sua scomparsa ha immediatamente suscitato commozione e riflessione, perché non riguarda solo una carriera brillante, ma un’intera visione del rapporto tra società e infanzia. Psicoterapeuta di grande autorevolezza, scrittrice e divulgatrice, questa professionista non si è mai limitata al lavoro clinico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

È morta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della psicologia infantile.

