Ue verso dietrofront su stop a caldaie a gas no a ipotesi di divieto vendita a partire dal 2029 scadenza fissata per il 2040

2 dic 2025

La nuova bozza segna una virata netta rispetto alla versione circolata appena due anni fa. Nel 2023 si ipotizzava una messa al bando totale delle caldaie a gas dal 2029; oggi, quella scadenza è scomparsa. Il provvedimento prevede comunque l’eliminazione completa delle caldaie a gas entro il 2040. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

