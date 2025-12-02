Ue verso dietrofront su stop a caldaie a gas no a ipotesi di divieto vendita a partire dal 2029 scadenza fissata per il 2040

La nuova bozza segna una virata netta rispetto alla versione circolata appena due anni fa. Nel 2023 si ipotizzava una messa al bando totale delle caldaie a gas dal 2029; oggi, quella scadenza è scomparsa. Il provvedimento prevede comunque l'eliminazione completa delle caldaie a gas entro il 2040.

Prima l’accusa a Kimi Antonelli, poi il dietrofront e infine le scuse di Red Bull: dopo il GP del Qatar Helmut Marko ha messo in scena il solito imperdonabile show, finendo per scatenare tonnellate di odio online verso l’italiano. Tutto ingiustificabile, ma viene da - facebook.com Vai su Facebook

Ue, 'norme tech marchio di fiducia mondiale, nessun dietrofront' - Con il pacchetto di semplificazione digitale "non stiamo in alcun modo minando il nostro attuale arsenale digitale. Riporta ansa.it

Big dell'elettrico Ue a Merz, 'no a dietrofront sul 2035' - Dalla svedese Volvo alle italiane A2A ed Erg, passando per le iberiche Iberdrola ed Edp, sino al colosso americano Uber: sono oltre 200 le aziende della mobilità elettrica - Si legge su ansa.it

UE pronta allo stop totale per Huawei e ZTE: verso una legge che vieta i fornitori cinesi nelle reti 5G e fibra - Dopo anni di discussioni e avvertimenti sulla sicurezza delle reti di nuova generazione, la Commissione ... Come scrive hwupgrade.it

Ue, stop alla vendita di auto e furgoni diesel dal 2035. Ecco le regole principali - Nato tra tensioni e compromessi, ha spaccato governi e diviso l'industria, ma resta il simbolo della transizione verde europea: lo stop alla vendita di auto e furgoni a benzina e diesel dal 2035, che ... tg24.sky.it scrive

Auto, l'Ue verso la revisione dello stop ai motori termici dal 2035. Cosa sappiamo - L'annuncio arriva proprio in vista della presentazione di Bruxelles del pacchetto legislativo dedicato al settore automotive, previsto ... tg24.sky.it scrive

Green Deal, Ue fa dietrofront sui divieti/ Bozza Commissione su pressing Italia: “rivedere target climatici” - La bozza della Commissione UE pronta a fare dietrofront sulle regole del Green Deal dopo il pressing di Italia e Germania per un “vero cambio di passo” Non è più solo una “tendenza” o un possibile ... Si legge su ilsussidiario.net