Lucy Orta - Trame di comunità Mostra a Sansepolcro

Lucy Orta porta a Sansepolcro un’installazione chiamata Trame di Comunità. L’opera nasce da una residenza e dal coinvolgimento diretto della gente del posto nel 2025. La mostra si svolge negli spazi di CasermArcheologica, che ha dato vita a questa installazione site-specific. Un’occasione per vedere come l’arte possa unire e raccontare le storie di una comunità.

CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinvolgimento della comunità nel 2025. A cura di Simonetta Carbonaro, il progetto sarà presentato in anteprima stampa venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.30 presso Palazzo Muglioni, edificio storico di Sansepolcro, nell’area della Valtiberina. Dal 2013 il palazzo è al centro di un processo di rigenerazione culturale guidato dall’Associazione CasermArcheologica ed è oggi uno dei più dinamici centri di produzione culturale in Italia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Lucy Orta CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista Lucy Orta La CasermArcheologica di Arezzo apre le porte a una nuova installazione di Lucy Orta. A CasermArcheologica Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta A CasermArcheologica, l’installazione site-specific di Lucy Orta intende coinvolgere e riflettere sulla comunità locale, nata da un progetto di residenza nel 2025. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lucy Orta Argomenti discussi: A CasermArcheologica Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta. A CasermArcheologica Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy OrtaL’installazione di Lucy Orta sarà aperta al pubblico da sabato 28 febbraio alle ore 17.30 fino al 15 luglio 2026 ... lanazione.it Lucy Orta – Trame di ComunitàCasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinvolgimento della comunità nel ... exibart.com A CasermArcheologica torna Lucy Orta. SAVE THE DATE 27 e 28 febbraio 2026. Un progetto di CasermArcheologica, con il contributo di @fondazionecrfirenze In collaborazione con REALISE e Lucy + Jorge ORTA Con il supporto istituzionale di @comuned facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.