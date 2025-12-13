Ian Rush ricoverato d'urgenza in terapia intensiva | come sta ora la leggenda del Liverpool

Ian Rush, leggenda del Liverpool, è stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a causa di complicazioni respiratorie legate a un attacco di influenza. La notizia ha suscitato molta preoccupazione tra tifosi e familiari, mentre si attende aggiornamenti sul suo stato di salute.

Sono stati due giorni di grande apprensione per la famiglia di Ian Rush, ricoverato d'urgenza in ospedale per difficoltà respiratorie in seguito a un attacco di influenza.

