Il Carnevale di Viareggio 2026 prende il via questa domenica con la prima sfilata delle sue grandi maschere. La città si prepara a un evento che promette di attirare migliaia di persone, con carri colorati e artisti che già si affollano tra le strade. La prima tappa segna l’inizio di settimane di festeggiamenti, tra musica, allegria e tanta creatività.

Il Carnevale di Viareggio 2026 è pronto a esplodere in tutta la sua energia con il Primo Corso Mascherato di questa domenica. Stiamo parlando di un appuntamento prestigioso che inaugura ufficialmente una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Probabilmente una delle più emozionanti e multisensoriali di sempre. La splendida Viareggio, nell’affascinante e rinomata Versilia, si prepara a trasformarsi in un immenso teatro a cielo aperto. Non ci sono dubbi: qui arte, musica, tradizione e satira tornano a mixarsi al meglio in un evento che da oltre un secolo rappresenta un simbolo della cultura italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Carnevale Viareggio 2026: domenica 1^ tappa del grande show

Approfondimenti su Carnevale Viareggio

Il Carnevale 2026 porta in Italia eventi ricchi di tradizione e cultura, con protagonisti Venezia, Viareggio e Verona.

Il Carnevale di Viareggio 2026 si svolgerà dal 1° al 21 febbraio, offrendo una tradizione consolidata di carri allegorici, corsi mascherati e eventi culturali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Viareggio

Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio 2026: le date dei corsi mascherati e dei rioni; Carnevale 2026 a Viareggio: date, programma e sfilate dei carri; Carnevale di Viareggio 2026, dove la cartapesta e la satira diventano arte a cielo aperto; Carnevale di Viareggio al via dall'1 febbraio tra sfilate, stupore e magia.

Carnevale di Viareggio 2026, dove la cartapesta e la satira diventano arte a cielo apertoGuida al Carnevale di Viareggio 2026: il calendario delle sfilate, i prezzi dei biglietti e tutte le informazioni utili per non perdere i giganti di carta. siviaggia.it

Domenica al via il Carnevale di ViareggioL'edizione 2026 del Carnevale di Viareggio si aprirà domenica 1 febbraio con il primo corso mascherato di una rassegna segnata dal tema della pace, con varie sfumature di satira politica. Nove i carri ... rainews.it

Radio1 Rai. . Il Gran Ballo di Bridgerton apre il #Carnevale di Venezia: appuntamento domani, in piazza San Marco. Tutto pronto anche a Viareggio: domenica la prima sfilata. Di @federicomello #GR1 - facebook.com facebook

Il Carnevale di Viareggio sarà all'insegna della pace Domenica la prima sfilata sui viali a mare della città toscana. Chi saranno i personaggi protagonisti x.com