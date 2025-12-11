Luca Argentero pilota in crisi nel primo teaser trailer di Motorvalley la serie Netflix in arrivo a febbraio

Netflix presenta il primo teaser di Motorvalley, la nuova serie italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini. Ambientata nel mondo delle corse, la serie promette adrenalina e tensione, con produzione di Matteo Rovere, noto per Veloce come il vento. L’attesa cresce per il debutto previsto a febbraio.

Adrenalina e corse al centro della nuova serie in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere, lo stesso di Veloce come il vento Netflix accende i motori e annuncia Motorvalley, la nuova serie originale italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (gruppo Banijay). Il poster ufficiale e un primo teaser trailer offrono un assaggio adrenalinico del progetto, che promette emozioni forti e un'immersione totale nel mondo delle corse, nello specifico nel Campionato Italiano Gran Turismo. Tutti gli episodi della serie debutteranno sulla piattaforma digitale il 10 febbraio prossimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

