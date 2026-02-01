A febbraio Netflix chiude la quarta stagione di Bridgerton e lancia una nuova serie con Luca Argentero, Motorvalley, che promette adrenalina. Nel frattempo, si prepara anche il ritorno di Mickey Haller, l’avvocato protagonista di un nuovo caso.

A febbraio su Netflix si conclude la quarta stagione di Bridgerton e si apre un nuovo caso per l’avvocato di difesa Mickey Haller. Torna anche l’agente Sutherland in Night Agent 3, mentre Luca Argentero si trasforma in un ex pilota di Gran Turismo che cerca un riscatto nella serie adrenalinica Motorvalley, firmata da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. Luke Thompson e Yerin Ha a Parigi per la première mondiale di “Bridgerton 4” X Leggi anche › “Animal”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix Dopo il debutto al cinema, arriva sulla piattaforma streaming Io sono Rosa Ricci, lo spin-off di Mare fuori, mentre dal 12 febbraio impazza il cinema di Wes Anderson con I Tenenbaum, Grand Budapest Hotel, The French Dispatch e Il treno per Darjeeling. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal finale di Bridgerton 4 alla serie adrenalinica Motorvalley con Luca Argentero, a Io sono Rosa Ricci

Motorvalley approda su Netflix, portando sullo schermo una nuova serie dedicata al mondo delle corse.

