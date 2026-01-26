L’oroscopo di oggi lunedì 26 gennaio 2026 per tutti i segni | Scorpione e Leone nervosetti

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco le previsioni dell'oroscopo di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, per tutti i segni zodiacali. In questa giornata, con Nettuno che entra in Ariete e lo stellium ancora presente in Acquario, si evidenziano alcune influenze specifiche, tra cui nervosismo per Scorpione e Leone. Un'analisi semplice e chiara delle tendenze astrali per orientare al meglio le vostre attività quotidiane.

