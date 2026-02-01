L'oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio

Questa mattina molti segni si sono svegliati con la sensazione di essere ancora sotto l’effetto della Luna piena in Leone. Leone e Scorpione in particolare si sentono più storditi e affaticati del solito, come se non riuscissero a scrollarsi di dosso l’energia intensa della notte precedente. La luna ha lasciato il suo segno e si sente ancora, influenzando umori e energie in modo evidente.

